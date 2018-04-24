Новая Toyota Avalon поступила в продажу

Российский потребитель с Toyota Avalon незнаком — этот седан, представляющий собой удлиненную и более комфортную версию Camry, продается исключительно в Северной Америке. С популярной в нашей стране «Камри» его, разумеется, роднит модульная платформа. Последние генерации обеих моделей построены на базе TNGA.

Моторы у североамериканских Avalon и Camry тоже общие — правда, флагману положены лишь два двигателя из тех, которыми комплектуется «Камри». Речь идет о 3,5-литровом V6 мощностью 301 л. с. и гибридной установке, состоящей из электромотора и бензинового агрегата объемом 2,5 литра. Ее суммарная мощность — 215 сил, то есть на 9 «лошадок» больше, чем у Camry.

Как и положено истинному бизнес-седану, Avalon располагает широким списком оборудования. Автомобиль оснащается десятью подушками безопасности, адаптивной подвеской, динамическими поворотниками, 10-дюймовым проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов и множеством других опций, отвечающих за комфорт и безопасность тех, кто находится в машине.