Верховный суд разрешил ездить непристегнутым

Фото: www.sheknows.com
Остановленный в Ярославле инспектором ДПС Константин Шаповалов был оштрафован за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. В поисках справедливости водитель дошел до Верховного суда, который оправдал автовладельца.
Эдуард Раскин

Сначала мы изложим суть событий, а мораль будет в конце. Итак, сам по себе случай с гражданином Шаповаловым не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Ехал человек себе на своем Volkswagen Passat по улице Труфанова, что в славном городе Ярославле, пока не был остановлен бдительным инспектором ДПС: служивый орлиным взором заметил, что водитель не пристегнут.

Нарушитель пытался объяснить, что замок ремня оказался сломанным, что он заметил это только при выходе из магазина, и что в полном соответствии с п. 2.3.1 Правил дорожного движения он немедленно отправился к месту ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Однако полицейского такие доводы не убедили, и он наложил на автомобилиста административный штраф в размере 1000 рублей. Оштрафованный, впрочем, посчитал себя несправедливо обиженным и решил бороться за свои права. Он обжаловал решение инспектора сначала в Дзержинском районном суде г. Ярославля, затем в Ярославском областном суде. Обе инстанции подтвердили виновность г-на Шаповалова. Но тот не успокоился и написал жалобу в Верховный суд.

Фото: www.governor.ny.gov

Судья С. Б. Никифоров ознакомился с материалами дела и обнаружил некоторые процессуальные нарушения, допущенные областным судом. Кроме того, он признал, что в ходе производства обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, не выяснены, и нельзя сделать безусловный вывод о наличии у Шаповалова умысла на совершение вмененного административного правонарушения.

Верховный суд таким образом решил жалобу водителя удовлетворить, постановление инспектора отменить, производство по делу прекратить. Сие произошло почти год спустя после злополучной встречи автовладельца и инспектора ДПС.

Есть ли в этой истории мораль? Есть, и даже две. Первая мораль — если ты упорен и настойчив, то вполне можешь добиться справедливости, пройдя все круги ада вплоть до самого Верховного суда, и отсудить свои кровные 1000 рублей.

Вторая мораль — даже если ты виновен и долгое время злонамеренно ездил со сломанным ремнем безопасности, то теперь, имея в загашнике решение ВС, вполне сможешь отвертеться от ответственности. Почему? Да все очень просто. Ведь гражданин Шаповалов, по его собственным словам, покинул магазин и поехал в автосервис устранять неисправность, когда часы показывали 01:20 ночи. Вероятно, это был круглосуточный автосервис, каковых в городе Ярославле видимо-невидимо. Ни в коем разе не подвергая сомнению честность данного водителя, мы заметим, что подобного рода отмазку смогут с успехом использовать и заведомо непорядочные люди.

штрафы, суд, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
24 апреля 2018
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