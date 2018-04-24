Верховный суд разрешил ездить непристегнутым

Сначала мы изложим суть событий, а мораль будет в конце. Итак, сам по себе случай с гражданином Шаповаловым не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Ехал человек себе на своем Volkswagen Passat по улице Труфанова, что в славном городе Ярославле, пока не был остановлен бдительным инспектором ДПС: служивый орлиным взором заметил, что водитель не пристегнут.

Нарушитель пытался объяснить, что замок ремня оказался сломанным, что он заметил это только при выходе из магазина, и что в полном соответствии с п. 2.3.1 Правил дорожного движения он немедленно отправился к месту ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Однако полицейского такие доводы не убедили, и он наложил на автомобилиста административный штраф в размере 1000 рублей. Оштрафованный, впрочем, посчитал себя несправедливо обиженным и решил бороться за свои права. Он обжаловал решение инспектора сначала в Дзержинском районном суде г. Ярославля, затем в Ярославском областном суде. Обе инстанции подтвердили виновность г-на Шаповалова. Но тот не успокоился и написал жалобу в Верховный суд.