Названы самые популярные автомобили в Европе

В минувшем месяце бессменный лидер Volkswagen Golf разошелся тиражом в 43 145 единиц — это на 15% больше, нежели в январе прошлого года. На второй строчке расположился Ford Fiesta, в пользу этих машин сделали выбор 25 878 человек (+4%). Третьим, по данным JATO Dynamics, стал Renault Clio, привлекший внимание 24 820 покупателей.

Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Polo и Skoda Octavia — в минувшем месяце дилеры реализовали 22 752 и 21 588 автомобилей соответственно. В первую десятку по продажам также вошли Peugeot 208 (12 246 шт.), Volkswagen Tiguan (20 722 шт.), Nissan Qashqai (20 642 шт.), Toyota Yaris (20 155 шт.) и Citroёn С3 (18 721 шт.).

Напомним, что в нашей стране по итогам января рейтинг возглавляют отечественная LADA Vesta (6696 шт.), KIA Rio (6582 шт.) и LADA Granta (5315 шт.).