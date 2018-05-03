Внедорожник LADA 4x4 отправился покорять Тунис

В административном центре Туниса — одноименном городе — состоялась торжественная церемония открытия первого в стране автосалона LADA, который принадлежит компании Artes. На мероприятии, приуроченном к запуску «Лады» на местном авторынке, присутствовал директор по экспорту АВТОВАЗа Макс Миссана, а также глава группы «Артес» Адель Айед.

Пока что тольяттинцы наладили поставки лишь одной модели — внедорожника LADA 4x4. По словам представителей марки, у «Нивы» есть огромное преимущество перед другими вездеходами, представленными на авторынке — ее цена. В Тунисе за автомобиль просят от 16 000 долларов, в то время как прайсы проходимцев-конкурентов значительно выше.

Правда, выбирать местным покупателями по большому счету не из чего. Машина предлагается исключительно в «городской» модификации Urban, в трехдверном исполнении и топовой комплектации с кондиционером. В «Артесе» убеждены, что охотникам, фермерами, ветеринарам и искателям приключений — а целевая аудитория внедорожника, по словам представителей компании, именно такая — другие машины и не нужны.