Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: самый лучший «трактор»

На самом деле Toyota Land Cruiser Prado — одна из тех моделей, которые пытаться улучшать — только портить. То есть какие-то «рюшечки» менять можно, но в суть лезть категорически не рекомендуется. Toyota традиционно обожает десятилетиями цепляться за морально устаревшие конструкции моторов, трансмиссий и прочих ключевых узлов в своих моделях. Не удивительно, что с таким подходом рестайлинг Prado компании особенно удался. По сути машина не изменилась, но приобрела несколько современных «плюшек» в интерьере и минимальные изменения экстерьера. Для любителей подобного рода рамных «сундуков» — то что надо.

Настоящих внедорожников типа Prado в репертуаре мировых автоконцернов осталось совсем немного, поэтому каждого из них надо ценить. Да, у обновленного Prado появилась головная оптика в духе Land Cruiser 200, на капоте выросли граненые «ребра»-бугры, ему подшаманили дизайн «гриля» фальшрадиаторной решетки, форму бамперов и еще кое-что по мелочи вроде формы задних фонарей. Но не изменилось главное — общее впечатление от брутальной внешности этого внедорожника. И профиль, и фас Prado все такой же всеми узнаваемый, а на последние косметические изменения обращают внимание лишь владельцы предыдущего поколения модели. Да и то не все поскольку наверняка в курсе, что их Prado, по большому счету, не хуже рестайлингового.