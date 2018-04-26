«Внедорожный» седан LADA Vesta Cross встал на конвейер

До сегодняшнего дня предприятие «LADA Ижевск» выпускало обычную «Весту», а также универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. И вот на конвейер завода встала Vesta Cross, отличающаяся пластиковым обвесом, колесными дисками оригинального дизайна и, главное, внушительным клиренсом в 203 мм. А ведь таким дорожным просветом не могут похватать многие нынешние кроссоверы.

Как и остальные члены семейства Vesta, кросс-седан приводится в движение 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. Коробки передач предлагаются те же — пятиступенчатая «механика» и пятидиапазонный «робот». Привод, разумеется, исключительно передний.

Интересно, что сроки начала продаж Vesta Cross до сих пор держатся в тайне. По словам представителей дилерских центров LADA, первые поставки ожидаются только в июле. Может и так, но не исключено, что заказы в автосалонах начнут принимать раньше — уже в мае или в июне. Тогда же представители АВТОВАЗа объявят и цены на новую «внедорожную» модификацию.