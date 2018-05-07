Электрокары Tesla Model S отзываются по вине компании Bosch

Причиной отзыва седанов Tesla Model S послужила высокая вероятность возникновения коррозии болтов усилителя рулевого управления. Речь идет в первую очередь о тех машинах, которые эксплуатируются в холодных странах. В частности там, где широко используются противогололедные реагенты.

По данным издания Handelsblatt, ссылающегося на собственные источники, руководство Tesla винит во всем компанию Bosch, которая является поставщиком комплектующих. Американский автостроитель убежден, что все расходы, связанные с проведением крупнейшей в истории «Тесла» отзывной акции, должна нести именно она.

Впрочем, представителями Tesla эта информация пока никак не комментируется. Никаких официальных заявлений на сегодняшний день не поступало и от Bosch. Как бы там ни было, на клиентах внутренние разработки производителей не отразятся — все работы по устранению заводского дефекта будут выполняться бесплатно.

Напомним, что под сервисную компанию подпадают и те автомобили, что были привезены из-за границы в Россию. Официально марка Tesla в нашей стране не представлена, однако существует несколько фирм, реализующих и обслуживающих эти электромобили.