Как сэкономить на летних шинах

Ездить полгода на резине не по сезону (если не менять ее вовсе) или стоять в очередях у шиномонтажа два раза в год — «вот в чем вопрос», как говорится. Те автовладельцы, кого не устраивают оба варианта, могут легко выбрать третий. Называется он «всесезонная резина». При этом, как мы понимаем, убивается несколько зайцев сразу. Не нарушаются ПДД, требующие ездить летом на летней резине, а зимой — на зимней. Не нужно терять время и деньги на поездки в шиномонтаж, не болит голова о хранении сменного комплекта резины и т. п. Аргументы против отказа от специализированных колес известны давно. Но для городского водителя они, на самом деле, малосущественны.

В частности, ненавистники резины-«всесезонки» в доказательство своих «религиозных убеждений» педалируют довод безопасности. Всесезонные колеса чаще всего имеют маркировку «М+S» или ей подобную. Это означает, что они предназначены для езды «по грязи и снегу», то есть и при плюсовой, и при минусовой температуре. Мало кто будет спорить с тем, что при езде по льду или снежной каше вполне можно убиться на самой распрекрасной зимней резине — если отключить мозг. Не стоит забвать, что дальнобойные фуры успешно и круглогодично возят многотонные грузы на машинах, «обутых» в одну и ту же универсальную резину.