BMW отзывает более 310 000 смертельно опасных автомобилей

В прошлом году компания BMW выявила на нескольких моделях серьезную неисправность электрооборудования, из-за которой электроника отключалась прямо на ходу. Дефект спровоцировал смертельное ДТП, после чего баварцы поспешили отозвать в Великобритании 37 000 потенциально опасных автомобилей. Как сообщает BBC, сервисную кампанию расширили — в Соединенном Королевстве отремонтируют еще 310 000 машин.

Под отзыв подпадают 1-я и 3-я серии, а также X1 и Z4, сошедшие с конвейера в период с марта 2007 года по август 2011-го. В ближайшее время всех владельцев неисправных автомобилей оповестят о необходимости посетить официального дилера. В рамках кампании работники сервисов продиагностируют машины и в случае обнаружения дефектов произведут ремонт. Все работы, разумеется, будут осуществлены совершенно бесплатно для клиента.

Добавим, что автомобили, реализованные в России, эта отзывная акция не охватывает.