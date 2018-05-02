В каких ситуациях ни в коем случае не стоит избегать аварии

Да, в чрезвычайной дорожной ситуации рефлексы будут заставлять выкручивать руль даже тогда, когда это не лучшее решение. «АвтоВзгляд» разбрал примеры ситуаций, в которых лучше не уворачиваться от чужого авто, а бить того, кто спровоцировал инцидент. Итак…
ПАРКОВОЧНЫЙ ТАЛОН
Автомобиль резко выехал из парковочного кармана прямо перед вами. Но даже «вежливо» включенный поворотник неосторожного водителя не позволяет избежать столкновения. На автомате вы выкручиваете руль и оказываетесь на встречке. А там едет еще одна ни в чем неповинная машина. Итог — лобовое столкновение с результатами разной степени тяжести. А авто, спровоцировавшее ДТП, спокойно продолжило свой путь.
Вы, пытаясь избежать столкновения, лишились «прав», да еще и обеспечили себе серьезные расходы. И это если никто не пострадал. Конечно, по-совести виноват тот, кто перед вами выскочил, но по факту — вы.
ПЕРЕСТРОЕНИЕ НА ГРАНИ
Авто, идущее в соседнее полосе, резко влезло перед вами. Вы ехали себе по прямой, не ожидая такого подвоха от коллеги по трафику, а он без поворотника резко решил встать перед вами. Вы выкручиваете руль влево, а на разделительной… стоят люди. Одного лихача вы объехали, а вот другого человека сбили. Наверно, не стоило сворачивать в людей, правда же?
Конечно, водитель-лихач зря решил так неаккуратно перестраиваться. Да и людям нечего было делать на двойной сплошной. Но в итоге вы сбили человека.
Вы едете в правом ряду, машина в левом ряду поворачивает. И тут со встречки прямо в вас вылетает другая машина — ей тоже надо было повернуть налево. Вы сворачиваете и тормозите в столб. Столб, конечно, претензий не имеет, но вот машину будете чинить за свои деньги.
Мораль тут в том, что лучше попасть под удар или самому врезаться в неадеквата, чем потом тратить семейный бюджет. Впрочем, ПДД в подобных ситуациях все же настаивает на торможении «в пол». И если дознаватель докажет, что вы этого не сделали — в лучшем случае «обоюдка».
ДРУГИЕ ПРАВИЛА
А вот если авто летит вам в лоб — выехало на обгон, но не успевает его завершить, бить нельзя. Уходите правее, тормозите, прижимайтесь к попутному потоку. Повреждения, которые вы получите при столкновении с попуткой, несравнимы с лобовым столкновением. Ведь при ДТП с машиной, вылетевшей вам навстречу, вы будете правы, но живы ли?