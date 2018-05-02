В каких ситуациях ни в коем случае не стоит избегать аварии

Да, в чрезвычайной дорожной ситуации рефлексы будут заставлять выкручивать руль даже тогда, когда это не лучшее решение. «АвтоВзгляд» разбрал примеры ситуаций, в которых лучше не уворачиваться от чужого авто, а бить того, кто спровоцировал инцидент. Итак…

ПАРКОВОЧНЫЙ ТАЛОН

Автомобиль резко выехал из парковочного кармана прямо перед вами. Но даже «вежливо» включенный поворотник неосторожного водителя не позволяет избежать столкновения. На автомате вы выкручиваете руль и оказываетесь на встречке. А там едет еще одна ни в чем неповинная машина. Итог — лобовое столкновение с результатами разной степени тяжести. А авто, спровоцировавшее ДТП, спокойно продолжило свой путь.

Вы, пытаясь избежать столкновения, лишились «прав», да еще и обеспечили себе серьезные расходы. И это если никто не пострадал. Конечно, по-совести виноват тот, кто перед вами выскочил, но по факту — вы.