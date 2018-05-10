Названы самые популярные автомобили с «автоматом» в России

Фото: АвтоВзгляд
По итогам первого квартала нынешнего года российские дилеры реализовали порядка 201 300 новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической, роботизированной или бесступенчатой трансмиссией. Большая часть из них пришлась на машины KIA.
Виктория Базылева

Продажи автомобилей с автоматической коробкой передач продолжают неуклонно расти. По итогам января-марта наши сограждане купили 201 300 легковушек с двумя педалями — доля таких транспортных средств составила 55% от общего объема рынка.

Наибольшим спросом среди автомобилей с «автоматом», «роботом» и вариатором пользуются модели KIA — на них, по данным агентства «Автостат» пришлось 39 800 единиц. На второй строчке расположилась компания Hyundai, продавшая в нашей стране 29 000 машин, лишенных третьей педали. Замыкает лидерскую пятерку Toyota — 19 400 реализованных легковушек.

Следом идут Volkswagen и Nissan — «автоматические» автомобили этих марок разошлись тиражами в 14 700 и 11 900 экземпляров соответственно. В первой десятке также оказались Skoda (9800 шт.), Renault (8800 шт.), Ford (8500 шт.), Mitsubishi (8300 шт.) и Mercedes-Benz (8200 шт.).

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10 мая 2018
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