Названы самые популярные автомобили с «автоматом» в России

Продажи автомобилей с автоматической коробкой передач продолжают неуклонно расти. По итогам января-марта наши сограждане купили 201 300 легковушек с двумя педалями — доля таких транспортных средств составила 55% от общего объема рынка.

Наибольшим спросом среди автомобилей с «автоматом», «роботом» и вариатором пользуются модели KIA — на них, по данным агентства «Автостат» пришлось 39 800 единиц. На второй строчке расположилась компания Hyundai, продавшая в нашей стране 29 000 машин, лишенных третьей педали. Замыкает лидерскую пятерку Toyota — 19 400 реализованных легковушек.

Следом идут Volkswagen и Nissan — «автоматические» автомобили этих марок разошлись тиражами в 14 700 и 11 900 экземпляров соответственно. В первой десятке также оказались Skoda (9800 шт.), Renault (8800 шт.), Ford (8500 шт.), Mitsubishi (8300 шт.) и Mercedes-Benz (8200 шт.).