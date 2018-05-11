На Крымском мосту тестируют беспилотные машины

Фото: Росавтодор
На трассе А-290 «Новороссийск — Керчь» при подъезде к Крымскому мосту состоялся тестовый пробег беспилотных автомобилей российского производства. Что в нашей стране надежнее: дороги или «беспилотники»?
Мирон Горин

Для России подобное мероприятие является первым — до сих пор еще не выезжали на наши дороги общего пользования самопилотируемые транспортные средства. Автомобили успешно выступили в следующих дисциплинах: разгон-торможение, перестроение, объезд препятствий и распознавание дорожных знаков. Каждая из машин безаварийно проехала свыше 10 километров трассы.

Старт испытаниям дал лично исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов. Кстати, он даже прокатился на пассажирском кресле в одном из беспилотных грузовиков КАМАЗ.

– Это значимая отправная точка для дальнейшей масштабной работы по развитию беспилотного движения, а именно автоматических систем управления и инфраструктуры, учитывающей все необходимые для таких поездок нормативы на стадии проектирования дорожных объектов, — резюмировал испытания Максим Соколов.

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11 мая 2018
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