На Крымском мосту тестируют беспилотные машины

Для России подобное мероприятие является первым — до сих пор еще не выезжали на наши дороги общего пользования самопилотируемые транспортные средства. Автомобили успешно выступили в следующих дисциплинах: разгон-торможение, перестроение, объезд препятствий и распознавание дорожных знаков. Каждая из машин безаварийно проехала свыше 10 километров трассы.

Старт испытаниям дал лично исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов. Кстати, он даже прокатился на пассажирском кресле в одном из беспилотных грузовиков КАМАЗ.

– Это значимая отправная точка для дальнейшей масштабной работы по развитию беспилотного движения, а именно автоматических систем управления и инфраструктуры, учитывающей все необходимые для таких поездок нормативы на стадии проектирования дорожных объектов, — резюмировал испытания Максим Соколов.