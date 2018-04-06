На западе беспилотники с дорог убирают, в России — выводят

Во многих странах Европы, а также в Америке испытания прототипов беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования многими производителями откладываются до лучших времен. Похоже, там осознали, что технологии еще достигли того уровня, чтобы можно было гарантировать стопроцентную безопасность всем, кто находится рядом с тестируемыми девайсами. А рисковать жизнями людей корпорации может быть и готовы. но не так откровенно.

В то же время в нашем отечестве, несмотря на предостережения высших лиц государства о том, что спешка нужна только при ловле блох, эта далекая от реальности тема постепенно становится модной. Вот недавно, как сообщает «Российская газета», президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко заявил, что в России уже принята дорожная карта, согласно которой в срочном порядке будут изменены нормативные акты, что позволит тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. По утверждению этого же СМИ, он уверен, что все ведущие производители машин к 2021 году начнут выпускать серийно беспилотные автомобили.

Откуда у г-на Гурко такая информация по автомобильным концернам — неизвестно. Однако столь уверенные высказывания о скором выводе на дороги общего пользования автомобилей с автономным управлением несколько настораживают. Можно себе представить, что выйдет из этой затеи, если учесть состояние наших путей сообщения, отсутствие вменяемой дорожной разметки, профессионализм ГИБДД и прочие милые особенности российской жизни.