Mercedes-AMG GT S Roadster представлен официально

Фото: Mercedes-Benz
Подразделение Mercedes-AMG презентовало новую открытую версию родстера GT, получившую литеру S к названию. Предварительные заказы на новинку уже принимаются — ожидается, что первые авто доберутся до своих владельцев в июле.
Виктория Базылева

Семейство купе и родстеров Mercedes-AMG GT, в которое до сих пор входило шесть модификаций, пополнилось новым GT S Roadster. По сути эта машина представляет собой GT S Coupe, только в кузове кабриолет. Новинке достались от собрата все агрегаты — в том числе четырехлитровый V8, роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и задний дифференциал с электронным управлением.

До первой сотни могучая 522-сильная V-образная «восьмерка» с максимальным крутящим моментом 670 Нм разгоняет родстер GT S за 3,8 секунды. Напомним, что обычному GT Roadster требуется для этого 4,0 секунды, а более мощному GT C Roadster — 3,7. Пиковая же скорость новинки достигает 308 км/ч.

Заказы на родстер Mercedes-AMG GT с шильдиком S уже принимаются, но не в России. Когда новый спорткар с открытым верхом доберется до нашей страны — неизвестно.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
14 мая 2018
524
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы