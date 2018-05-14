Mercedes-AMG GT S Roadster представлен официально

Семейство купе и родстеров Mercedes-AMG GT, в которое до сих пор входило шесть модификаций, пополнилось новым GT S Roadster. По сути эта машина представляет собой GT S Coupe, только в кузове кабриолет. Новинке достались от собрата все агрегаты — в том числе четырехлитровый V8, роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и задний дифференциал с электронным управлением.

До первой сотни могучая 522-сильная V-образная «восьмерка» с максимальным крутящим моментом 670 Нм разгоняет родстер GT S за 3,8 секунды. Напомним, что обычному GT Roadster требуется для этого 4,0 секунды, а более мощному GT C Roadster — 3,7. Пиковая же скорость новинки достигает 308 км/ч.

Заказы на родстер Mercedes-AMG GT с шильдиком S уже принимаются, но не в России. Когда новый спорткар с открытым верхом доберется до нашей страны — неизвестно.