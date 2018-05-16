В России отзываются Toyota и Lexus с дефектными подушками безопасности

Фото: www.netcarshow.com
«Тойота Мотор» — официальный дистрибьютор Toyota и Lexus в России — объявляет о проведении новой сервисной акции, охватывающей свыше 7600 автомобилей. Производитель выявил неисправность датчиков подушек безопасности, многократно повышающую риск травмирования водителя и пассажиров во время аварии.
Виктория Базылева

«Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме» — говорится в сообщении Росстандарта.

Проще говоря, из-за неисправности микросхемы на приборной панели может появиться индикатор, сигнализирующий о проблемах с подушками безопасности. А в худшем случае — эйрбеги не раскроются во время дорожно-транспортного происшествия. Дефект серьезный, и потому надолго откладывать визит к дилеру владельцам отзывных автомобилей не стоит.

Под сервисную кампанию подпадают 7638 машин, проданных российскими дилерами в период с июня 2015 года по октябрь 2016. В списке оказались кроссоверы Lexus NX и RX, а также минивэн Toyota Alphard и пикап Toyota Hilux. На этих автомобилях работники сервисов продиагностируют датчики подушек безопасности и в случае необходимости заменят их на новые.

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16 мая 2018
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