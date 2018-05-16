Поправки ГИБДД оставят попавших в ДТП без страховки

Министерство внутренних дел решило еще разок переписать ПДД. Объектом правки выбран один из самых противоречивых пунктов Правил — 2.6.1, регламентирующий поведение водителей при ДТП, в котором не пострадали люди. Сейчас он сформулирован так, что возможность вызова сотрудника полиции на место аварии для ее оформления все-таки всегда есть. Именно участие в этом процессе инспектора, как правило, является для страховых компаний чуть ли не обязательным условием беспроблемной выплаты возмещения пострадавшим.

Предлагаемая же редакция ПДД может положить конец сложившейся практике вызова сотрудника ГИБДД на место аварии. Что же именно полиция предлагают изменить в 2.6.1 ПДД? Прежде всего, сюда хотят прописать обязательное использование в случае дорожного происшествия безуспешно создаваемой федеральной «автоматизированной информационной системы обязательного страхования». То есть идея тут такова: попал в ДТП, все последствия сфоткал-снял с помощью этого страхового приложения — и убирай свой разбитый драндулет с дороги, не мешай проезду. Но проблема в том, что об этой информационной системе который год только разговоры ходят, а уж о сроках ее реализации вообще никто ничего не знает. Впрочем, полицейских такие «мелочи» не интересуют.