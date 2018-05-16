Поправки ГИБДД оставят попавших в ДТП без страховки

Министерство внутренних дел вновь предлагает изменить ту часть ПДД, которая регулирует обязанности водителей после ДТП. Если их одобрят, севшая батарея телефона или ночь могут не только помешать получить потом страховое возмещение, но и вообще выяснить кто прав и виноват в аварии. Но обо всем по порядку.
Максим Строкер

Министерство внутренних дел решило еще разок переписать ПДД. Объектом правки выбран один из самых противоречивых пунктов Правил — 2.6.1, регламентирующий поведение водителей при ДТП, в котором не пострадали люди. Сейчас он сформулирован так, что возможность вызова сотрудника полиции на место аварии для ее оформления все-таки всегда есть. Именно участие в этом процессе инспектора, как правило, является для страховых компаний чуть ли не обязательным условием беспроблемной выплаты возмещения пострадавшим.

Предлагаемая же редакция ПДД может положить конец сложившейся практике вызова сотрудника ГИБДД на место аварии. Что же именно полиция предлагают изменить в 2.6.1 ПДД? Прежде всего, сюда хотят прописать обязательное использование в случае дорожного происшествия безуспешно создаваемой федеральной «автоматизированной информационной системы обязательного страхования». То есть идея тут такова: попал в ДТП, все последствия сфоткал-снял с помощью этого страхового приложения — и убирай свой разбитый драндулет с дороги, не мешай проезду. Но проблема в том, что об этой информационной системе который год только разговоры ходят, а уж о сроках ее реализации вообще никто ничего не знает. Впрочем, полицейских такие «мелочи» не интересуют.

Так, в поправках МВД к ПДД сказано, что если система не работает, нужно просто все сфотографировать или снять на видео и ехать для оформления происшествия туда, куда сотрудники полиции по телефону укажут. А чем снимать, если у смартфона, например, сел аккумулятор либо он разбился при аварии? Или на улице ночь и снять «поле боя» в привязке к окружающим объектам физически невозможно? ДПС приезжать не собирается, а ПДД требуют: «убирай машину»! Иначе — штраф 1000 рублей.

Получается, что убрав с проезжей части свое авто в таких условиях, человек автоматически лишается возможности получить страховое возмещение: как потом сотрудники полиции станут оформлять аварию, если, к примеру, все ее участники излагают противоречащие друг другу версии?

Но это еще половина проблемы. Допустим, переписали мы этот злосчастный пункт 2.6.1 и все водители теперь обязаны убирать машины с дороги после ДТП. Но как быть с другим пунктом ПДД — 2.5, который однозначно запрещает вообще трогать машину после любого дорожного происшествия, цитируем: «водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию».

Получается, что два пункта ПДД требуют от водителя при аварии совершенно противоположных действий. 1000 рублей штрафа за неубранную с дороги после аварии машину или лишение «прав» на срок до 1,5 лет за оставление места ДТП? Выбор очевиден. Поэтому в реальной жизни разбитые машины и дальше будут загромождать проезжую часть в ожидании личного появления сотрудника ДПС. И устранять существующую коллизию, судя по содержимому предлагаемой МВД поправки, никто не собирается.

штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
16 мая 2018
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