Mercedes-Benz продолжит выпускать старый G-класс

Фото: www.roadandtrack.com
Новый Mercedes-Benz G-класса, дебютировавший в январе нынешнего года на моторшоу в Детройте, поступил в продажу еще несколько месяцев назад. Однако его предшественник покидать конвейер не торопится — штутгартцы намерены продолжить реализацию устаревшей модели в некоторых странах.
Виктория Базылева

В интервью изданию Road and Track исполнительный директор по маркетингу Mercedes-Benz Ян Хэдли Джеймс сообщил, что в планы автостроителя не входит завершение производства G-класса W461 Professional, представленного в 2010 году. По его словам, компания продолжит инвестировать средства в развитие этой модели, поскольку она пользуется у покупателей высоким спросом.

– Внедорожник в кузове W461 (Professional — прим.ред.) по-прежнему продается. Но мы предлагаем его лишь в тех странах, где разрешена реализация новых автомобилей экологического стандарта Евро-5, — сказал Ян Хэдли Джеймс. — Эту машину приобретают государственные структуры, вооруженные силы и тому подобные.

Автомобили класса Евро-5, напомним, пока еще разрешены и в России. Однако в нашей стране можно купить лишь последний «Гелик» — тот, что был представлен штутгартцами в январе. На сегодняшний день стартовая цена авто в модификации G 500 составляет 8 980 000 рублей. За «горячую» AMG-версию с индексом G 63 дилеры просят уже от 12 480 000 целковых.

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17 мая 2018
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