Новая LADA 4x4 превратится в кроссовер на базе Renault Duster

Как сообщил журналистам президент АВТОВАЗа Николя Мор, при разработке нового поколения LADA 4x4 рассматривается возможность использования уже готовой агрегатной базы, имеющейся в арсенале альянса.

Ранее мы рассказывали о том, что в качестве платформы для будущей «Нивы» может быть задействована «тележка» от Renault Duster. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, следующей генерации LADA 4x4 от «Дастера» перепадет и коробка передач — шестискоростная «механика» с заводским обозначением TL8, которой комплектуются полноприводные французские кроссоверы.

Такая коробка используется исключительно при поперечном расположении двигателя, что опять же подтверждает сведения о применении платформы В0. Иными словами, схема 4х4 у нового тольяттинского «проходимца» будет традиционной для «паркетников» — с многодисковой подключаемой электромагнитной муфтой.

Похоже, первый настоящий внедорожник LADA окажется единственным и последним в линейке.