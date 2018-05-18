В России отзываются небезопасные Volkswagen Passat и Caddy

Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen выявила заводской дефект подголовников передних кресел на седанах и универсалах Passat, а также «каблучках» Caddy. В связи с этим автостроитель отзывает 28 автомобилей, проданных российскими дилерами в 2018 году.
Виктория Базылева

«Причиной отзыва транспортных средств является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника» — говорится в сообщении Росстандарта.

На первый взгляд дефект может показаться несерьезным, однако это совсем не так. Из-за неисправности подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке, что мешает ему выполнять свою главную функцию — защищать позвоночник, шею и голову водителя и пассажира в случае столкновения.

В скором времени всех владельцев потенциально неисправных машин оповестят о необходимости посетить дилерский центр. На 28 автомобилях Volkswagen Passat и Caddy, подпадающих под отзывную акцию, работники сервисов заменят направляющие втулок подголовников на передних креслах.

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18 мая 2018
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