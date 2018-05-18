В России отзываются небезопасные Volkswagen Passat и Caddy

«Причиной отзыва транспортных средств является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника. Указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника» — говорится в сообщении Росстандарта.

На первый взгляд дефект может показаться несерьезным, однако это совсем не так. Из-за неисправности подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке, что мешает ему выполнять свою главную функцию — защищать позвоночник, шею и голову водителя и пассажира в случае столкновения.

В скором времени всех владельцев потенциально неисправных машин оповестят о необходимости посетить дилерский центр. На 28 автомобилях Volkswagen Passat и Caddy, подпадающих под отзывную акцию, работники сервисов заменят направляющие втулок подголовников на передних креслах.