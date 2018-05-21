Принц Гарри и Меган Маркл получили в подарок уникальный Jaguar E-Type

Уникальный Jaguar E-Type, подаренный принцу Гарри и Меган Маркл, был отреставрирован еще в прошлом году. Внешне автомобиль в исполнении Concept Zero практически идентичен классической модели, которая выпускалась в шестидесятых годах прошлого столетия. А вот силовые агрегаты у родстера совершенно новые — их позаимствовали у кроссовера Jaguar I-Pace.

Место 3,8-литрового 265-сильного бензинового двигателя занял электромотор, мощность которого, к сожалению, неизвестна. Сообщается лишь, что максимальная дальность хода электрокара составляет порядка 270 километров. Разумеется, британцы установили и новую трансмиссию — на смену прежней четырехскоростной «механике» пришел простой одноступенчатый редуктор.

До первой сотни подарок Елизаветы II разгоняется за 5,5 секунды, в то время как его пиковая скорость достигает отметки в 240 км/ч. Отметим, что Jaguar E-Type образца 1961 года, оснащенный базовым 3,8-литровым двигателем, развивал до 250 км/ч. К слову сказать, в свое время «И-тайп» продавался и в других модификациях — с 4,2- и 5,3-литровыми моторами.

Отдельного внимания заслуживает и регистрационный знак родстера, на котором принц Гарри и Меган Маркл покинули церемонию бракосочетания. Номера E190518 — это дата свадьбы, которая, как можно догадаться, состоялась 19 мая нынешнего года.