ГИБДД будет разыгрывать госномера на аукционе

Начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников рассказал о грядущих нововведениях, связанных с постановкой на учет транспортных средств. Пожалуй, самое интересное то, что в обозримом будущем ГИБДД перестанет выдавать регистрационные знаки — автовладельцы смогут сами выбирать нужные «номера» и приобретать их на аукционе.
– В рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится, — цитирует генерала Черникова газета «Коммерсант».
Глава российской Госавтоинспеции вдаваться в подробности нововведения не стал. Он лишь отметил, что «красивые» регистрационные знаки будут разыгрываться на аукционе — по мнению главы ГИБДД, такие меры исключат «коррупционные моменты». Напомним, ранее ГАИ планировала передать выдачу госномеров автодилерам, но от этой затеи в ведомстве, похоже, оказались. В принципе, это и не удивительно, ведь на аукционе можно выручить куда больше денежных средств.
Кроме того, ГИБДД изучает возможность встраивания в регистрационные знаки электронных чипов. По словам генерала Черникова, это способствует улучшению работы системы фотофиксации. Но и эта идея не нова — она родилась у российских властей еще в 2013 году. После нескольких лет обсуждений от реализации проекта отказались — посчитали, что он слишком дорого государству обойдется.
Судя по всему, радиометки могут все же появиться в госномерах. Это значит, что штрафовать будут всех нарушителей: и тех, кто специально «загрязняет» регистрационные знаки, и тех, кто вовсе их срывает. А вместе с тем подобное усовершенствование приведет к увеличению количества ошибок, допускаемых комплексами фотофиксации. Ведь, как известно, чем сложнее технология, тем выше вероятность сбоев и поломок.