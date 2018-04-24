ГИБДД будет разыгрывать госномера на аукционе

– В рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится, — цитирует генерала Черникова газета «Коммерсант».

Глава российской Госавтоинспеции вдаваться в подробности нововведения не стал. Он лишь отметил, что «красивые» регистрационные знаки будут разыгрываться на аукционе — по мнению главы ГИБДД, такие меры исключат «коррупционные моменты». Напомним, ранее ГАИ планировала передать выдачу госномеров автодилерам, но от этой затеи в ведомстве, похоже, оказались. В принципе, это и не удивительно, ведь на аукционе можно выручить куда больше денежных средств.