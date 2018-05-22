Новый кроссовер Ford Mach 1 разделит платформу с Focus

Кроссовер на полностью электрической тяге Ford Mach 1 — новая глобальная модель американского автостроителя — дебютирует уже в следующем году. Пока более точные сроки представителями марки не раскрываются — очевидно, их фордовцы объявят чуть позже. На европейский авторынок новинка выйдет в 2020-м.

Как сообщает издание Autocar, автомобиль, который носит заводской индекс CX430, построят на платформе C2 — той же базе, что лежит в основе последнего Focus. Эта «тележка» подразумевает передний привод, а значит новый Ford Mach 1 не получит модификаций, у которых ведущими выступают все четыре колеса.

Следовательно, Mach 1 будет представлять собой не полноценный кроссовер, а скорее, высокий хетчбэк — как, скажем, LADA XRAY или KIA Rio X-Line. Наверняка эта модель пришлась бы нраву и россиянам, если бы не одно «но». Mach 1 — как мы уже говорили, электрокар. А машины на электрической тяге наши сограждане не жалуют.