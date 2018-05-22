Могут ли велосипедиста лишить водительских «прав» за нарушения ПДД

Фото: Московский Комсомолец
Крайне неприятный и на первый взгляд совершенно абсурдный случай произошел с жительницей Санкт-Петербурга. По неосторожности женщина, управляя велосипедом, сбила на тротуаре прохожую, и теперь ей грозит лишение водительских «прав».
Виктория Базылева

Велосипедистка даже не пыталась скрыться с места аварии, отмахнувшись сухими извинениями. Напротив, проявляя заботу о пострадавшей, она предложила вызвать «скорую». Но обращаться к медикам потерпевшая отказалась, убедив водителя двухколесного транспорта в том, что с ней все в порядке. Однако номерок виновницы ДТП она на всякий случай все же записала.

Как оказалось позже, в результате наезда пострадавшая получила перелом. Узнав об этом, женщина обратилась к велосипедистке с просьбой компенсировать ей простой на работе. Но водительница не захотела решать вопрос полюбовно — она предпочла пойти в суд, о чем впоследствии горько пожалела.

По данным телеграм-канала Mash, теперь велосипедистке вменяют нарушения сразу по двум статьям: езда по тротуару (ч.2 ст. 12.15 КоАП) и оставление места ДТП (ч.2 ст. 12.27 КоАП), за что ей грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет или арест на пятнадцать суток (и еще хорошо, что ей не «шьют» дело о сбитом пешеходе — тут и штраф повыше, и лишение в/у подольше). Но даже если учесть все гримасы нашей судебной машины, такой поворот событий кажется маловероятным.

Да, согласно ПДД человек, управляющий велосипедом считается водителем, а велосипед — транспортным средством, пусть и механическим, а значит должен эти самые ПДД и соблюдать, и нести ответственность за их нарушение.

Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», согласно примичаниям к ст.12.1 КоАП РФ, «под транспортным следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством РФ предоставляется специальное право».

А специального права на управление велосипедом, в отличие от того же мопеда или авто, у нас нет. И велосепидист, нарушивший ПДД, карется, согласно ч.2 ст.12.29 КоАП РФ, только штрафом в 800 рублей. И в дальнейшем решает проблемы с гражданами, пострадавшими в результате его выкрутасов, исключительно в рамках гражданских тяжб.

штрафы, лишение прав, авария, ДТП, велосипед
22 мая 2018
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