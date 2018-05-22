Могут ли велосипедиста лишить водительских «прав» за нарушения ПДД

Велосипедистка даже не пыталась скрыться с места аварии, отмахнувшись сухими извинениями. Напротив, проявляя заботу о пострадавшей, она предложила вызвать «скорую». Но обращаться к медикам потерпевшая отказалась, убедив водителя двухколесного транспорта в том, что с ней все в порядке. Однако номерок виновницы ДТП она на всякий случай все же записала.

Как оказалось позже, в результате наезда пострадавшая получила перелом. Узнав об этом, женщина обратилась к велосипедистке с просьбой компенсировать ей простой на работе. Но водительница не захотела решать вопрос полюбовно — она предпочла пойти в суд, о чем впоследствии горько пожалела.

По данным телеграм-канала Mash, теперь велосипедистке вменяют нарушения сразу по двум статьям: езда по тротуару (ч.2 ст. 12.15 КоАП) и оставление места ДТП (ч.2 ст. 12.27 КоАП), за что ей грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет или арест на пятнадцать суток (и еще хорошо, что ей не «шьют» дело о сбитом пешеходе — тут и штраф повыше, и лишение в/у подольше). Но даже если учесть все гримасы нашей судебной машины, такой поворот событий кажется маловероятным.