В России отзывают свыше 11 000 автомобилей Audi

Фото: Audi
Компания Audi выявила некорректную работу системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях A4, A5, Q5 и Q7, проданных российскими дилерами в 2017—2018 годах. В связи с этим автостроитель объявляет о проведении сервисной акции, охватывающей чуть больше 11 000 машин.
Виктория Базылева

В конце марта стало известно о том, что «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 18 автомобилей Audi A3, A4, A5, A6, A7 и Q3 из-за неисправности системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Спустя два месяца ингольштадтцы расширили сервисную кампанию — теперь под нее подпадают еще 11 003 машины, реализованные в 2017—2018 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля» — говорится в сообщении Росстандарта.

В скором времени все владельцы потенциально неисправных «Ауди» получат приглашение на сервис. В рамках отзывной кампании специалисты дилерских центров обновят программное обеспечение межсетевого интерфейса, тем самым решив проблему с ЭРА-ГЛОНАСС. Разумеется, все работы будут проводиться для клиентов совершенно бесплатно.

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22 мая 2018
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