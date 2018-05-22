В России отзывают свыше 11 000 автомобилей Audi

В конце марта стало известно о том, что «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 18 автомобилей Audi A3, A4, A5, A6, A7 и Q3 из-за неисправности системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Спустя два месяца ингольштадтцы расширили сервисную кампанию — теперь под нее подпадают еще 11 003 машины, реализованные в 2017—2018 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля» — говорится в сообщении Росстандарта.

В скором времени все владельцы потенциально неисправных «Ауди» получат приглашение на сервис. В рамках отзывной кампании специалисты дилерских центров обновят программное обеспечение межсетевого интерфейса, тем самым решив проблему с ЭРА-ГЛОНАСС. Разумеется, все работы будут проводиться для клиентов совершенно бесплатно.