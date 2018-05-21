Оштрафуют ли за пересечение желтой линии разметки обочины

Если вдоль обочины нанесена сплошная белая линия разметки, всем ясно, что за нее заезжать нельзя. А если вместо белой применена желтая краска — будет ли криминалом пересечение такой границы обочины?
Максим Строкер

Поводом к написанию этого материала стал достаточно неординарный случай, имевший место в прошедшие выходные на Новорижской трассе — М9 «Балтия». Вторая половина воскресенья — время, когда дачники массово возвращаются в город по всем вылетным магистралям, в том числе и здесь. Неизбежно образуется затор, несмотря на четыре полосы движения в каждую сторону.Тут хватает «умников», норовящих объехать всех по обочине.

Тем более, что она размечена на этом участке не белым, а желтым цветом, прочно ассоциирующимся у большинства водителей с чем-то временным: вроде как обочина, а вроде и не совсем. Обещанная в начале заметки неординарность заключается в том, что на этот раз машину автора этих строк, двигавшуюся в крайне правом ряду, помимо привычных «обочечников» на легковушках, обогнал какой-то «суперобочечник» — за рулем тягача с трехосным прицепом-песковозом! Он бодро «топил» по отмеченной желтой полосой обочине со скоростью 50—60 км/ч в считанных сантиметрах от шеренги ползущих легковушек справа и стального отбойника слева от себя.

Либо это какое-то «слабоумие и отвага», либо я что-то упустил в ПДД, подумали, видимо, многие из тех, мимо которых пронесся этот многотонный «болид». Такого рода рассуждения у разумного человека оканчиваются однозначно — он обращается к первоисточнику, к ПДД в нашем случае. Отечественные Правила дорожного движения допускают применение линий разметки трех цветов: белого, оранжевого и желтого. Для временной разметки используется только линии оранжевого цвета. Белый и желтый — для постоянной разметки.

svoya.ucoz.ru

Обочину обозначают сплошной линией, наносимой на том или ином расстоянии от бордюра или края асфальта. Она означает, что на этом участке дороги правее нее запрещено движение, стоянка и остановка машин. Остановиться или выехать на обочину можно лишь по уважительной причине: при экстренной ситуации, из-за технической неисправности машины, для объезда препятствия, перекрывшего проезжую часть, из-за проблем со здоровьем водителя и т. п.

Штраф за езду по обочине установлен в статье 12.15. ч.1 КоАП. Он равен 1500 рублям на всей территории страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Возвращаясь конкретно к трассе М9 скажу, что на ее отрезке, непосредственно прилегающем к МКАД, камеры, контролирующие в том числе и выезд на обочину, стоят довольно часто. Но их местоположение прекрасно известно водителям-«обочечникам» и им совершенно не мешает.

А единственный тут мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД всегда припаркован в одном и том же месте — в районе примыкания Ильинского шоссе к «Балтии». О его дислокации также все знают и в его объектив не лезут. Интересно, что мешает по выходным ставить этот мобильный комплекс каждый раз в разных местах, чтобы ездоки по желтой обочине опасались сюрприза? Ведь именно встраивающиеся в ряд перед очередной камерой или развязкой «обочечники» еще сильнее усугубляют пробку на любой дороге!

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, ГИБДД
21 мая 2018
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