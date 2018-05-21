Оштрафуют ли за пересечение желтой линии разметки обочины

Поводом к написанию этого материала стал достаточно неординарный случай, имевший место в прошедшие выходные на Новорижской трассе — М9 «Балтия». Вторая половина воскресенья — время, когда дачники массово возвращаются в город по всем вылетным магистралям, в том числе и здесь. Неизбежно образуется затор, несмотря на четыре полосы движения в каждую сторону.Тут хватает «умников», норовящих объехать всех по обочине.

Тем более, что она размечена на этом участке не белым, а желтым цветом, прочно ассоциирующимся у большинства водителей с чем-то временным: вроде как обочина, а вроде и не совсем. Обещанная в начале заметки неординарность заключается в том, что на этот раз машину автора этих строк, двигавшуюся в крайне правом ряду, помимо привычных «обочечников» на легковушках, обогнал какой-то «суперобочечник» — за рулем тягача с трехосным прицепом-песковозом! Он бодро «топил» по отмеченной желтой полосой обочине со скоростью 50—60 км/ч в считанных сантиметрах от шеренги ползущих легковушек справа и стального отбойника слева от себя.

Либо это какое-то «слабоумие и отвага», либо я что-то упустил в ПДД, подумали, видимо, многие из тех, мимо которых пронесся этот многотонный «болид». Такого рода рассуждения у разумного человека оканчиваются однозначно — он обращается к первоисточнику, к ПДД в нашем случае. Отечественные Правила дорожного движения допускают применение линий разметки трех цветов: белого, оранжевого и желтого. Для временной разметки используется только линии оранжевого цвета. Белый и желтый — для постоянной разметки.