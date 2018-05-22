Обновленный кроссовер Hyundai Creta поступил в продажу

Если сравнивать предыдущую версию «Креты» для Индии и нынешнюю, можно заметить иную радиаторную решетку, перелицованный передний бампер со вставками под металл и чуть видоизмененную оптику. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что противотуманные фары стали компактнее, сохранив при этом свою традиционную форму.

Список оборудования кроссовера пополнился за счет круиз-контроля и семидюймового экрана мультимедийного комплекса. Да, на российских «Кретах» эти опции уже давно есть, а вот для Индии это в новинку. Среди прочих новшеств — электропривод водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов, люк в крыше и водонепроницаемый ключ-браслет.