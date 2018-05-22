Обновленный кроссовер Hyundai Creta поступил в продажу

Индийские дилеры Hyundai приступили к приему заказов на обновленную Creta. Нельзя сказать, что корейцы провели масштабную модернизацию — кроссовер всего-навсего пережил легкий фэйслифтинг и обзавелся некоторыми новыми опциями.
Если сравнивать предыдущую версию «Креты» для Индии и нынешнюю, можно заметить иную радиаторную решетку, перелицованный передний бампер со вставками под металл и чуть видоизмененную оптику. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что противотуманные фары стали компактнее, сохранив при этом свою традиционную форму.
Список оборудования кроссовера пополнился за счет круиз-контроля и семидюймового экрана мультимедийного комплекса. Да, на российских «Кретах» эти опции уже давно есть, а вот для Индии это в новинку. Среди прочих новшеств — электропривод водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов, люк в крыше и водонепроницаемый ключ-браслет.
«Под капотом» практически ничего не изменилось. В моторную гамму Hyundai Creta для Индии по-прежнему входят бензиновый 123-сильный двигатель, а также дизельные агрегаты мощностью 90 и 128 л. с. Пятиступенчатой «механики» в арсенале больше нет — покупателям предлагаются лишь шестидиапазонные МКП и АКП. Привод — безальтернативно передний.
Российская Creta больше всего походит именно на индийскую, и зная об этом, можно предложить, что кроссовер для нашей страны ожидают примерно те же перемены. Но пока никаких подробностей грядущего рестайлинга самого популярного SUV в нашей стране представители Hyundai не раскрывают. По предварительным данным, посвежевший авто приедет к нам в следующем году.