АВТОВАЗ расстроил чеченцев

Чеченская молодежь разочарована снятием с производства LADA Priora, потому что этот автомобиль был очень популярен на Кавказе, сообщил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. По его словам, покупателей привлекало соотношение цены и качества автомобиля. — Еще один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него легкое. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства. На Северном Кавказе тоже есть производство автомобилей LADA Может быть, там это производство как раз останется, — сказал Тапаев.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он предположил, что после снятия с производства Priora отечественного производителя могут потеснить корейские и китайские конкуренты. Напомним, что Priora считается самой востребованной машиной на вторичном рынке на Северном Кавказе. Следом за ней в рейтингах популярности идут Ford Focus и Toyota Camry. На рынке новых машин этого региона Priora занимает третье место по популярности. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ в июле 2018 года планирует снять модель LADA Priora с производства вместе с дорестайлинговыми моделями Granta и Kalina.