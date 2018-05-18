Harley Davidson из фильма «Терминатор-2» уйдет с молотка

В съемках фильма «Терминатор-2: Судный день» приняли участие три экземпляра Harley Davidson FLSTF Fat Boy. Как только работа над картиной завершилась, мотоциклы передали в музеи. Один из них отправился в штаб-квартиру марки в американский город Милуоки (штат Висконсин), другой — в Stars Cars в Теннеси, ну а третий стал частью коллекции Арнольда Шварценеггера.

В скором времени уникальным «Харлеем», на котором в свое время рассекал сам «Терминатор», сможет обзавестись любой желающий. Ну, как любой. Чоппер достанется кому-то из тех, кто готов выложить за него кругленькую сумму — как минимум 200 000 долларов (порядка 12,5 млн. рублей по текущему курсу). Технические характеристики байка, который уйдет с молотка, к сожалению, не приводятся.

Добавим, что модель Harley Davidson FLSTF Fat Boy, производство которой стартовало в 1990 году, выпускается и по сей день.