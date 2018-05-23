Названы сроки появления BMW 3-й серии нового поколения

Изначально предполагалось, что новая баварская «трешка» дебютирует на Франкфуртском автосалоне-2017. Но среди новинок от BMW этой модели, к сожалению для поклонников марки, не оказалось. Сроки появления новинки сдвинулись аж на год — теперь предполагается, что автомобиль покажут на Парижском моторшоу в октябре.

Опубликованные порталом Motor1 свежие шпионские фотографии в очередной раз подтверждают, что сменивший генерацию седан получил видоизмененные фары, перелицованные бамперы, увеличенную радиаторную решетку и более узкие фонари. Похоже, новая 3-я серия унаследует черты старших «пятерки» и «семерки».

Технических подробностей, увы, нет. Доподлинно известно лишь одно — в основу модели ляжет модульная платформа CLAR, уже знакомая нам по другим баварским авто. Информация о моторной гамме по-прежнему держится в тайне. Существует предложение, что линейка двигателей останется без изменений. Так это или нет — узнаем позже.