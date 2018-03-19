Что делать, если машину разбили на стоянке

Достаточно распространенная ситуация: приходишь к своей машине, припаркованной на стоянке или во дворе, и обнаруживаешь свеженькую вмятину на боку, разбитую фару, либо треснувший бампер. Как поступать таком случае?
Максим Строкер

Прежде чем подступиться к теме повреждений машины на стоянке, следует четко уяснить, что они делятся на две категории: произошедшие вследствие ДТП и все прочие. Инцидент считается ДТП если в нем участвовал двигавшийся автомобиль. Если крыло вашей стовщей машины поцарапали гвоздиком, или водитель припаркованного в непосредственной близости авто шарахнул своей дверью по вашей — это не дорожно-транспортное происшествие, а причинение материального ущерба. Так вот, в случае ДТП, его можно оформить по «европротоколу» (по обоюдному согласию водителей машин-участниц с возмещением до 50 000 рублей) либо вызвать для документальной фиксации произошедшего сотрудника ДПС.

Если, как это частенько бывает, машина, покалечившая вашу, пока вы гуляли по торговому центру или мирно спали дома, скрылась в неизвестном направлении, вам уезжать с места ДТП однозначно не следует. Нужно обязательно вызвать сотрудника ДПС для оформления случившегося. Ведь помимо самой аварии он должен будет составить протокол об административном нарушении в отношении виновника, скрывшегося с места происшествия. Идеально, если найдутся свидетели или видеозаписи, с помощью которых можно узнать госномер скрывшегося авто. В этом случае реально получить возмещение материального ущерба даже по ОСАГО. Когда же мы имеем дело со стоянкой на неохраняемой парковке и пресловутым «гвоздиком» в руках пешехода-хулигана, в большинстве случаев ущерб возместить не удастся.

24warez.ru

Поскольку для привлечения к гражданской ответственности по суду потребуется опознать злоумышленника с помощью видеозаписи или показаний свидетелей, затем найти, заставить придти в суд, а потом неопровержимо доказать в рамках процесса, что именно этот супостат нанес именно эти повреждения лакокраске вашего авто.

Некоторые шансы на материальную компенсацию имеют место быть, когда подобная «пешеходная неприятность» или удар чужой двери по вашей происходят на платной охраняемой стоянке. В этом случае, даже если виновник останется неизвестен, к материальной ответственности можно призвать владельца автостоянки за оказание услуг ненадлежащего качества. Следует вызвать сотрудников полиции для фиксации повреждений, составить вместе с ними и с работниками автостоянки соответствующий акт, провести независимую оценку повреждений и предложить ООО или ИЧП, владеющему автостоянкой, оплатить ущерб. Откажутся — пройдемте в суд. Но и тут особо не стоит «раскатывать губу» — владельцем автостоянки может оказаться контора с уставным капиталом размере 10 000 рублей, с которой вообще ничего не возьмешь.

Бывает, что машину на парковке повредило упавшим деревом или, к примеру, снегом с крыши. Тут следует выяснять, кто отвечает за содержание данного зеленого насаждения или дома, вызывать представителя этой компании, полицейского дознавателя, составить акт, провести экспертизу и вообще действовать по той же схеме, что и с взысканием средств с хозяев парковки.

штрафы, ОСАГО, возмещение ущерба, авария, ДТП, ГИБДД
19 марта 2018
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