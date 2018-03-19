Что делать, если машину разбили на стоянке

Прежде чем подступиться к теме повреждений машины на стоянке, следует четко уяснить, что они делятся на две категории: произошедшие вследствие ДТП и все прочие. Инцидент считается ДТП если в нем участвовал двигавшийся автомобиль. Если крыло вашей стовщей машины поцарапали гвоздиком, или водитель припаркованного в непосредственной близости авто шарахнул своей дверью по вашей — это не дорожно-транспортное происшествие, а причинение материального ущерба. Так вот, в случае ДТП, его можно оформить по «европротоколу» (по обоюдному согласию водителей машин-участниц с возмещением до 50 000 рублей) либо вызвать для документальной фиксации произошедшего сотрудника ДПС.

Если, как это частенько бывает, машина, покалечившая вашу, пока вы гуляли по торговому центру или мирно спали дома, скрылась в неизвестном направлении, вам уезжать с места ДТП однозначно не следует. Нужно обязательно вызвать сотрудника ДПС для оформления случившегося. Ведь помимо самой аварии он должен будет составить протокол об административном нарушении в отношении виновника, скрывшегося с места происшествия. Идеально, если найдутся свидетели или видеозаписи, с помощью которых можно узнать госномер скрывшегося авто. В этом случае реально получить возмещение материального ущерба даже по ОСАГО. Когда же мы имеем дело со стоянкой на неохраняемой парковке и пресловутым «гвоздиком» в руках пешехода-хулигана, в большинстве случаев ущерб возместить не удастся.