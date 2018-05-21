Tesla готовит к премьере конкурента BMW M3

Tesla Model 3 в самой дорогой модификации Perfomance получит два электромотора — по одному на каждую ось. Называть их мощность Илон Маск не стал, отметив лишь, что до первой сотни седан будет разгоняться за 3,5 секунды. То есть на 0,4 секунды быстрее, нежели BMW M3, вооруженный трехлитровым двигателем в 421 л. с.

Как и у баварской «эмки», у «горячей» Model 3 максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. На одном заряде аккумулятора автомобиль сможет преодолевать до 500 километров. Судя по всему, новый седан оборудуют теми же батареями, что устанавливаются на «тройки» в модификации Long Range.