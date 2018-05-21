Tesla готовит к премьере конкурента BMW M3

Tesla в скором времени презентует полноприводную модификацию седана Model 3, которая, по словам главы компании Илона Маска, составит достойную конкуренцию BMW M3. В своем профиле в социальной сети Twitter Маск раскрыл некоторые технические подробности новинки.
Tesla Model 3 в самой дорогой модификации Perfomance получит два электромотора — по одному на каждую ось. Называть их мощность Илон Маск не стал, отметив лишь, что до первой сотни седан будет разгоняться за 3,5 секунды. То есть на 0,4 секунды быстрее, нежели BMW M3, вооруженный трехлитровым двигателем в 421 л. с.
Как и у баварской «эмки», у «горячей» Model 3 максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. На одном заряде аккумулятора автомобиль сможет преодолевать до 500 километров. Судя по всему, новый седан оборудуют теми же батареями, что устанавливаются на «тройки» в модификации Long Range.
Внешне опознать Tesla Model 3 Perfomance можно будет по 20-дюймовым колесным дискам, спойлеру из углепластика на крышке багажника, а также особым элементам интерьера. Ожидается, что стартовая цена четырехдверки в Соединенных Штатах составит 78 000 долларов, то есть 4,9 млн. рублей по текущему курсу валют.
– Полная стоимость (Model 3 Perfomance — прим.ред.) с учетом всех опций, колес, окраски кузова и т. д., кроме автопилота, составит 78 000 долларов. Примерно столько же, сколько и BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью. Она побьет всех своих одноклассниц на гоночном треке, — написал Илон Маск в Twitter.
Даже ориентировочные сроки начала продаж полноприводной Model 3 представители компании Tesla пока не называют. Однако они предупреждают: всем желающим приобрести «заряженный» седан придется подождать от шести до девяти месяцев, поскольку автостроитель все еще сильно отстает от производственного графика.