«Яндекс» и Nissan представили автомобиль будущего

Новый «Nissan Яндекс.Авто. Концепт» оснащен сервисами, разработанными «Яндексом». Приборная панель автомобиля представляет собой два дисплея. На одном экране отображается информация навигатора и погоды, а на втором — развлекательный контент, к примеру, видеоролики или плей-листы. Управление мультимедийной системой осуществляется в том числе и посредством голоса.

Интересно, что «Яндекс» совместно с Nissan разрабатывает не только автомобили будущего, но и программное обеспечение для серийных машин. Обновленные X-Trail и Qashqai, которые встанут на конвейер петербургского завода японской марки осенью, будут по умолчанию оснащаться сервисами «Яндекса». А те, кто ждать не хочет, смогут уже летом приобрести дорестайлинговые версии кроссоверов с этим оборудованием.

– Сотрудничество с Яндексом — еще одна важная для нас веха в развитии глобальной стратегии компании Nissan Intelligent Mobility, целью которой является удобное, безопасное и понятное всем будущее. Nissan стремится изменить представление о том, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества, — сказал Андрей Акифьев, глава Nissan в России.