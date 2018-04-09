Названы сроки начала производства обновленных Nissan X-Trail и Qashqai в России

В минувшем месяце в российском офисе Nissan порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в настоящее время автостроитель готовит петербургский завод к запуску обновленных Qashqai и X-Trail. Правда, никаких конкретных сроков начала производства представили марки раскрывать не торопились. Наконец, стало известно, что «Икс-Трэйл» встанет на конвейер в сентябре, а «Кашкай» — несколькими месяцами позже, но до конца нынешнего года.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-президент регионального бизнес-подразделения «Ниссан Восток» Джеймс Райт. Он также отметил, что согласно плану, в нынешнем финансовом году завод компании в Санкт-Петербурге должен нарастить объем выпущенных автомобилей до 2000—2500 единиц. Кроме того, руководители марки ожидают рост российских продаж новых «Ниссанов» на 6—7%.

Добавим, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), по итогам первого квартала текущего года кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai вошли в ТОП-25 самых популярных моделей на отечественном авторынке. Новенькими X-Trail в январе-марте обзавелись 5 255 наших сограждан, в то время как в пользу Qashqai сделали выбор 4850 покупателей.