Росстандарт объявил об отзыве Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid

Отзыву подлежат 132 000 экземпляров, реализованных c 2016 по 2018 год. Причиной сервисной акции является буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. Деталь, которая входит в комплект бортового инструмента указанных моделей, может не выдержать тягового усилия при буксировке и разорваться на части.

Дилеры ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить им машины для бесплатной замены буксирной проушины.

Напомним, что совсем недавно компания Volkswagen выявила заводской дефект подголовников передних кресел на седанах и универсалах Passat, а также «каблучках» Caddy. В связи с этим производитель отозвал 28 автомобилей, проданных в России в 2018 году.