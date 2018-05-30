В каршеринговых автомобилях установят камеры видеонаблюдения

– Мы делаем эксперимент с одной из каршеринговых компаний, с которой будем тестировать установку камер внутри машины для того, чтобы смотреть на поведение водителя — не заснул ли и вообще, что там происходит. Это крайне важно делать в режиме онлайн, чтобы в дальнейшем внедрять роботизированную и нероботизированную самодвижущуюся технику, — рассказал в эфире «Говорит Москва» глава департамента Артем Ермолаев.

Только вот какая связь между поведением водителя арендованного авто и внедрением роботизированной техники — непонятно. И почему, интересно, для эксперимента выбрали именно каршеринговые машины? Кстати, название компании — оператора услуги, который согласился на тесты — пока не раскрывается. Поэтому тем, кто время от времени прибегает к этому сервису, стоит быть внимательнее. Прежде, чем арендовать авто, посмотрите, не оборудован ли он камерой если не хотите, чтобы ваша частная жизнь куда-то транслировалась.

Кстати сказать, каршеринг, так активно продвигаемый столичными властями, крайне невостребован у водителей. Согласно результатам онлайн-опроса портала «АвтоВзгляд», в котором приняли участие 4569 человек, лишь 13% респондентов берут автомобили в краткросрочную аренду. Из них 8% пользуются сервисом почти каждый день, еще 5% — крайне редко. Остальные же 87% наших читателей выбрали вариант «никогда».