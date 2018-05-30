В каршеринговых автомобилях установят камеры видеонаблюдения

Департамент информационных технологий Москвы намерен оснастить каршеринговые автомобили камерами видеонаблюдения, посредством которых операторы смогут следить за своими клиентами. Пилотный проект, по словам главы ведомства, запустят уже летом.
Виктория Базылева

Не успели операторы услуги краткосрочной аренды автомобилей реализовать одну «здравую» идею, как решили перейти к другой. Речь идет об алкозамках, которые должны были появиться в каршеринговых машинах еще в прошлом году, но так и не появились. Похоже, компании пришли к выводу, что подобное оборудование бессмысленно. Мало того, что систему легко обмануть, попросив дыхнуть в трубочку трезвого друга, так еще и порядочные граждане могут оскорбиться.

Отложив на неопределенный срок внедрение алкозамков, операторы задумались о камерах видеонаблюдения. Вернее, не совсем операторы — эта идея принадлежит Департаменту информационных технологий Москвы. Суть ее заключается в том, чтобы оборудовать все каршеринговые машины суперсовременными камерами видеонаблюдения, которые передают информацию по сети 5G. С их помощью компании смогут следить за поведением своих клиентов в режиме онлайн.

Фото: kapital.kz

– Мы делаем эксперимент с одной из каршеринговых компаний, с которой будем тестировать установку камер внутри машины для того, чтобы смотреть на поведение водителя — не заснул ли и вообще, что там происходит. Это крайне важно делать в режиме онлайн, чтобы в дальнейшем внедрять роботизированную и нероботизированную самодвижущуюся технику, — рассказал в эфире «Говорит Москва» глава департамента Артем Ермолаев.

Только вот какая связь между поведением водителя арендованного авто и внедрением роботизированной техники — непонятно. И почему, интересно, для эксперимента выбрали именно каршеринговые машины? Кстати, название компании — оператора услуги, который согласился на тесты — пока не раскрывается. Поэтому тем, кто время от времени прибегает к этому сервису, стоит быть внимательнее. Прежде, чем арендовать авто, посмотрите, не оборудован ли он камерой если не хотите, чтобы ваша частная жизнь куда-то транслировалась.

Кстати сказать, каршеринг, так активно продвигаемый столичными властями, крайне невостребован у водителей. Согласно результатам онлайн-опроса портала «АвтоВзгляд», в котором приняли участие 4569 человек, лишь 13% респондентов берут автомобили в краткросрочную аренду. Из них 8% пользуются сервисом почти каждый день, еще 5% — крайне редко. Остальные же 87% наших читателей выбрали вариант «никогда».

автопутешествие, аренда автомобиля, дорога
30 мая 2018
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