В каршеринговых автомобилях установят камеры видеонаблюдения

Не успели операторы услуги краткосрочной аренды автомобилей реализовать одну «здравую» идею, как решили перейти к другой. Речь идет об алкозамках, которые должны были появиться в каршеринговых машинах еще в прошлом году, но так и не появились. Похоже, компании пришли к выводу, что подобное оборудование бессмысленно. Мало того, что систему легко обмануть, попросив дыхнуть в трубочку трезвого друга, так еще и порядочные граждане могут оскорбиться.
Отложив на неопределенный срок внедрение алкозамков, операторы задумались о камерах видеонаблюдения. Вернее, не совсем операторы — эта идея принадлежит Департаменту информационных технологий Москвы. Суть ее заключается в том, чтобы оборудовать все каршеринговые машины суперсовременными камерами видеонаблюдения, которые передают информацию по сети 5G. С их помощью компании смогут следить за поведением своих клиентов в режиме онлайн.