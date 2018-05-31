ТОП-5 премиальных моделей с самым доступным ценником

Audi А3

Производитель из Ингольштадта предлагает Audi A3 в кузове седан всего за 1 638 000 рублей. Ровно столько стоит комплектация с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой «механикой». В базе доступны круиз-контроль, датчик давления в шинах, система помощи при старте в гору, ксенон, Bluetooth, не говоря уже о таких «мелочах», как кондиционер, бортовой компьютер, подогрев сидений, электрические регулировки кресел изеркал и т. д. Что касается хэтчбека Audi A3 Sportback, то в аналогичном исполнении он доступен всего за 1 747 000 рублей.

Mercedes-Benz A200

За 1 720 000 рублей вы можете рассчитывать на «Мерседес» А-класса в кузове хэтчбек со 163-сильным турбированным двигателем объемом 1,3 л. Приятным сюрпризом за эти деньги будет семиступенчатая роботизированная коробка передач и плотный список базовых опций, который включает датчик дождя и света, парктроник, кондиционер, бортовой компьютер, датчик давления в шинах, круиз-контроль, навигация, запуск мотора кнопкой, Bluetooth, система помощи при старте в гору и многое другое. Кстати, всего на 10 000 дороже обойдется 122-сильный Mercedes-Benz B180, так что компания Daimler предлагает неплохой выбор доступных вариантов стоимостью до 1 800 000 «деревянных».

Infifniti Q30

Единственным «японцем» в пятерке оказался 149-литровый Infifniti Q30, который оценен в 1 760 000 рублей. Как и его родственник Mercedes A-класса, он доступен с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В стандартном исполнении среди прочих опций предлагаются климат-контроль, датчик света, круиз-контроль, индикатор давления в шинах, Bluetooth. В то же время здесь отсутствует датчик дождя, противотуманки, электропривод сиденья водителя и передних сидений и прочие навороты.