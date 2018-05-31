ТОП-5 премиальных моделей с самым доступным ценником

Фото /www.conceptcarz.com
Для тех, кто малой кровью пытается вступить в премиум-клуб и украсить свой быт новым автомобилем престижной марки, портал «АвтоВзгляд» отмечает пять самых доступных вариантов. Причем совсем «голыми» такие комплектации не назовешь, и даже не все из них предлагаются с «механикой».
Иван Флягин

MINI Cooper

Самым доступным ценником похвалится миниатюрный MINI Cooper за 1 350 000 рублей, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой трансмиссией. За эти деньги в списке опций вы получите противотуманки, запуск мотора кнопкой, кондиционер, бортовой компьютер, обогрев и электрорегулировка зеркал и прочие радости жизни. Зато стандартная версия не балует задними электростеклоподъемниками, датчиками дождя и света, прктроником, навигацией, электроприводом сидений, круиз-контролем и т. д. — список внушительный.

BMW 118i

Ценой в 1 550 000 рублей порадует настоящий «баварец» — BMW 1 Series в кузове хэтчбек, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Список опций, конечно не впечатляет, но в нем можно выделить такую редкую для базовых версий роскошь, как климат-контроль. В то же время здесь нет подогрева сидений, электропривода передних кресел, датчика дождя и света, круиз-контроля, навигации, Bluetooth и т. д.

Audi А3

Производитель из Ингольштадта предлагает Audi A3 в кузове седан всего за 1 638 000 рублей. Ровно столько стоит комплектация с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой «механикой». В базе доступны круиз-контроль, датчик давления в шинах, система помощи при старте в гору, ксенон, Bluetooth, не говоря уже о таких «мелочах», как кондиционер, бортовой компьютер, подогрев сидений, электрические регулировки кресел изеркал и т. д. Что касается хэтчбека Audi A3 Sportback, то в аналогичном исполнении он доступен всего за 1 747 000 рублей.

Mercedes-Benz A200

За 1 720 000 рублей вы можете рассчитывать на «Мерседес» А-класса в кузове хэтчбек со 163-сильным турбированным двигателем объемом 1,3 л. Приятным сюрпризом за эти деньги будет семиступенчатая роботизированная коробка передач и плотный список базовых опций, который включает датчик дождя и света, парктроник, кондиционер, бортовой компьютер, датчик давления в шинах, круиз-контроль, навигация, запуск мотора кнопкой, Bluetooth, система помощи при старте в гору и многое другое. Кстати, всего на 10 000 дороже обойдется 122-сильный Mercedes-Benz B180, так что компания Daimler предлагает неплохой выбор доступных вариантов стоимостью до 1 800 000 «деревянных».

Infifniti Q30

Единственным «японцем» в пятерке оказался 149-литровый Infifniti Q30, который оценен в 1 760 000 рублей. Как и его родственник Mercedes A-класса, он доступен с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В стандартном исполнении среди прочих опций предлагаются климат-контроль, датчик света, круиз-контроль, индикатор давления в шинах, Bluetooth. В то же время здесь отсутствует датчик дождя, противотуманки, электропривод сиденья водителя и передних сидений и прочие навороты.

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31 мая 2018
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