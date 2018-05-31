ТОП-5 премиальных моделей с самым доступным ценником

MINI Cooper
Самым доступным ценником похвалится миниатюрный MINI Cooper за 1 350 000 рублей, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой трансмиссией. За эти деньги в списке опций вы получите противотуманки, запуск мотора кнопкой, кондиционер, бортовой компьютер, обогрев и электрорегулировка зеркал и прочие радости жизни. Зато стандартная версия не балует задними электростеклоподъемниками, датчиками дождя и света, прктроником, навигацией, электроприводом сидений, круиз-контролем и т. д. — список внушительный.
BMW 118i
Ценой в 1 550 000 рублей порадует настоящий «баварец» — BMW 1 Series в кузове хэтчбек, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Список опций, конечно не впечатляет, но в нем можно выделить такую редкую для базовых версий роскошь, как климат-контроль. В то же время здесь нет подогрева сидений, электропривода передних кресел, датчика дождя и света, круиз-контроля, навигации, Bluetooth и т. д.