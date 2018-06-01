Корейцы обновили Hyundai i40

Российский авторынок Hyundai i40 покинул осенью минувшего года, уступив место своей однокласснице Sonata. Прекращать продажи этой модели в других странах корейцы пока не планируют. Более того — они готовят к премьере вторую генерацию авто для Европы, которая должна дебютировать до конца нынешнего года.

И пока европейский i40 проходит дорожные испытания, корейский — переживает легкий фэйслифтинг. Судя по официальным фотографиям, изменения минимальны: новый дизайн колесных дисков, чуть видоизмененная радиаторная решетка и посвежевшая приборная панель. Список оснащения расширился за счет системы автоматического торможения.

«Под капотом» все осталось по-прежнему. У себя на родине Hyundai i40 продается в единственной модификации с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 166 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.