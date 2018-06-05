Nissan прекратил разработку новых дизельных двигателей

По данным издания Nikkei, руководители Nissan приняли решение отказаться от «дизелей» после того, как пришли к выводу, что дальнейшее падение продаж автомобилей на тяжелом топливе неизбежно. Как известно, уже несколько крупных стран, в числе которых Великобритания, Франция и Китай, объявили о своем намерении запретить реализацию машин на солярке. Вероятнее всего, в обозримом будущем к ним присоединятся и другие государства.

По предварительным данным, производство существующих дизельных двигателей на заводе в японской Йокогаме и других предприятиях прекратится в 2020 году. А новые моторы на тяжелом топливе разрабатываться не будут. Все «освобожденные» средства автостроитель инвестирует в развитие «экологически чистого» направления — создание гибридных и полностью электрических силовых установок.

В начале следующего десятилетия, когда дизельные легковушки Nissan отправятся на свалку истории, производитель начнет закупать сторонние двигатели на солярке. Приобретенными у поставщиков агрегатами японцы будут оснащать коммерческие модели — фургоны и, наверное, пикапы. Кстати сказать, французский партнер «Ниссана», компания Renault, также планирует завершить продажи дизельных авто.