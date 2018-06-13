Land Rover Discovery получил ряд обновлений

Фото Jaguar Land Rover
Теперь Land Rover Discovery предлагается с новым дизельным двигателем, а также кроссовер доступен с дополнительным комплексом систем безопасности. Кроме того, производитель упростил процесс выбора опций для клиентов, предложив три пакета ассистентов помощи водителю: Park Pack, Drive Pack и Driver Assist Pack.
Иван Флягин

Теперь модификация SDV6 оснащается новым 3,0-литровым дизельным мотором V6 мощностью 306 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Такой Discovery разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. С этим мотором кроссовер может буксировать груз весом до 3,5 тонн.

К тому же в списке опций теперь доступна система Clear Exit Monitor, которая предупреждает водителя и пассажиров о приближающихся автомобилях, велосипедах и прочих объектах при выходе из машины. О наличии угрозы напомнит предупреждающий световой сигнал на двери.

Кроме того, адаптивный круиз-контроль стал доступен с функцией Stop & Go. Система способна плавно остановить Discovery при въезде в пробку и самостоятельно продолжить
движение в течение трех секунд после остановки.

Напомним, что совсем недавно в России стартовали продажи кроссовера Land Rover Discovery Sport в специальном исполнении Landmark.

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13 июня 2018
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