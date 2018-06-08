Jaguar E-Pace получил новый двигатель и «умные» опции

Jaguar E-Pace, появившийся на отечественном авторынке весной, получил новую версию. Кроссовер 2019 модельного года можно приобрести с двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым мотором семейства Ingenium. Мощность этого агрегата составляет 200 л. с. Стартовый ценник модификации — 2 492 000 рублей.

Обновленный автомобиль порадует покупателя и расширенным списком оборудования. Оснащение модели пополнилось за счет системы Adaptive Dynamics, которая обеспечивает маневренность и лучшую управляемость, а также технологии Smart Settings. Последняя умеет распознавать водителей и корректировать настройки в зависимости от предпочтений.

Посредством брелока или Bluetooth-сигнала смартфона компьютер определяет, кто из «запрограммированных» драйверов направляется к авто, и активирует заданные параметры климат-контроля, мультимедийки и кресел. Эту систему, конечно, нельзя назвать необходимой. Но тем, кто использует машину совместно с другими водителями, она пригодится.

Smart Settings входит в пакет Connect Pro Pack, включающий в себя, помимо нее, точку доступа Wi-Fi, Pro Services и Navigation Pro. Эти опции, в свою очередь, передают автомобилисту информацию о дорожной ситуации и наличии свободных парковочных мест.