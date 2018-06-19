Названа дата начала продаж в России обновленной Mazda6

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, трижды обновленную Mazda6 российские поклонники увидят в декабре. При этом, что примечательно, ценники на флагманский седан марки в нашей стране будут выдержаны примерно в том же ценовом диапазоне, в котором сегодня представлена дореформенная версия автомобиля.

Напомним, что машина получил новые бамперы, отретушированные решетку радиатора и фары головного света, увеличенные колесные арки и легкосплавные диски нового дизайна. Интерьер изменился более кардинально, получив иные блок управления климатической системой, материалы отделки, кресла. Посвежела центральная консоль. Мультимедийная система обзавелась 8-дюймовым экраном улучшенной графики. Из приятных опций можно отметить улучшенный круиз-контроль и умную систему кругового обзора.

Что касается силового агрегата, то здесь стоит бензиновый турбомотор Skyactiv-G объемом 2,5 литра, позаимствованный «шестеркой» у кроссовера Mazda CX-9. Движок агрегатируется с шестидиапазонным «автоматом».