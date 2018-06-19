Объявлена дата премьеры Volvo S60 нового поколения

В то время пока кроссоверы стремительно набирают популярность по всему миру, седаны свои позиции мало-помалу теряют. И дабы быть, что называется, в тренде Volvo бросила все силы на развитие сегмента SUV — за последние годы шведы выпустили новые XC90, XC60 и XC40.

Наконец, генерацию сменил и подзабытый седан S60, который не обновлялся с 2013 года. Машину третьего поколения покажут во время церемонии открытия нового завода «Вольво» в Чарлстоне, штат Южная Каролина.

В преддверии дебюта представители марки не стали раскрывать никаких подробностей. На сегодняшний день известно лишь, что следующий S60 построили на модульной платформе SPA, а в моторную гамму модели войдут четырехцилиндровый бензиновый двигатель Drive-E и две гибридные установки — плагин-ин и «мягкая». Дизельных агрегатов у модели не будет.

Напомним, что в настоящее время Volvo S60 продается в нашей стране в пяти комплектациях. Самая доступная предлагается по цене от 1 899 000 рублей, а за топовую дилеры попросят уже не менее 2 460 000. Когда до России доберется седан третьей генерации — пока непонятно.