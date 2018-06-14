Почему мотор летом может начать «жрать» масло

Многие автовладельцы замечали, что летом моторное масло начинает себя вести несколько иначе по сравнению с зимним периодом. Чаще всего это выражается в том, что двигатель начинает «жрать» его устрашающими темпами. Диагностика в автосервисе, как правило, ясности не добавляет.
После запуска двигателя температура моторного масла растет и постепенно достигает рабочего уровня. Обычно он находится в пределах 90º-105ºС — в зависимости от модели мотора. За поддержание этого уровня отвечает система охлаждения двигателя. И если она исправна, то и температура масла должна стабильно держаться на этом уровне. Но тут, как говорится, «есть нюанс». Масло ведь, помимо прочего, еще и смазывает внутреннюю часть цилиндров. А их поверхность во время работы нагревается до уровня 300ºС.
При контакте с ней разогревается и масло. И тут на первый план выходят такие его параметры как вязкость и температура самого масла в момент его попадания на стенки камеры сгорания. Большинство автовладельцев сейчас стараются применять синтетические и полусинтетические маловязкие моторные масла. Они отлично подходят для эксплуатации зимой — не густеют на морозе, обеспечивая хорошую смазку трущихся частей непрогретого двигателя. И это же самое масло работает в моторе и летом.
Но следует вспомнить следующее. Оптимальная температура большинства моторных масел, при которой они обладают требуемой для смазывания трущихся поверхностей вязкость, не превышает 110ºС. Но уже при перегреве смазок такого типа выше 125ºС их вязкость начинает резко падать.
Из-за этого снижается способность лубриканта создавать тончайшую пленку на трущихся поверхностях. И чем меньшая вязкость присуща конкретной марке масла, тем больше оно подвержено негативным эффектам от перегрева. Что же происходит с системой смазки летом? Более-менее интенсивно использующаяся машина, и в частности масляный картер ее мотора, покрыт слоем грязи — это неизбежно.
Если речь идет об авто уже не молодом, то его двигатель наверняка покрыт потеками масла, антифриза, на которые за долгие годы налипла «шуба» из дорожной пыли, насекомых и прочего мусора. Большинство машин на российских дорогах снабжены защитой картера мотора. Если авто частенько оказывается на бездорожье, между защитой и днищем двигателя может набиться грязь, трава и прочее. Все вышеперечисленное ухудшает режим охлаждения масла в картере, особенно когда на улице не мороз, а 30-градусное пекло.
Смазка не успевает толком охладиться, как уже опять оказывается в блоке цилиндров. Там она догревается до критического порога резкого снижения вязкости и начинает просачиваться под маслосъемными кольцами, сгорая затем вместе с бензином. Отсюда — серьезный расход масла на угар. Чтобы избежать этого следует для начала проверить — не зарос ли картер мотора грязью. Кроме того, есть смысл перейти на более вязкое моторное масло. Оно, скорее всего, будет менее чувствительно к летнему перегреву по описанному выше сценарию.