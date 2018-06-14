Почему мотор летом может начать «жрать» масло

После запуска двигателя температура моторного масла растет и постепенно достигает рабочего уровня. Обычно он находится в пределах 90º-105ºС — в зависимости от модели мотора. За поддержание этого уровня отвечает система охлаждения двигателя. И если она исправна, то и температура масла должна стабильно держаться на этом уровне. Но тут, как говорится, «есть нюанс». Масло ведь, помимо прочего, еще и смазывает внутреннюю часть цилиндров. А их поверхность во время работы нагревается до уровня 300ºС.

При контакте с ней разогревается и масло. И тут на первый план выходят такие его параметры как вязкость и температура самого масла в момент его попадания на стенки камеры сгорания. Большинство автовладельцев сейчас стараются применять синтетические и полусинтетические маловязкие моторные масла. Они отлично подходят для эксплуатации зимой — не густеют на морозе, обеспечивая хорошую смазку трущихся частей непрогретого двигателя. И это же самое масло работает в моторе и летом.

Но следует вспомнить следующее. Оптимальная температура большинства моторных масел, при которой они обладают требуемой для смазывания трущихся поверхностей вязкость, не превышает 110ºС. Но уже при перегреве смазок такого типа выше 125ºС их вязкость начинает резко падать.