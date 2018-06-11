Женщина на мойке самообслуживания: почти голая и смешная

Фото: АвтоВзгляд
Хотя многие автомобилисты до сих пор с недоверием поглядывают в сторону моек самообслуживания, их популярность в России мало-помалу растет. Это, в принципе, и неудивительно, ведь сбивая грязь с ласточки своими руками, можно сэкономить пару вовсе нелишних сотен рублей. А под силу ли такая мокрая мужская процедура хрупкой девушке? Корреспондент портала «АвтоВзгляд» проверила это на собственном опыте.
Виктория Базылева

Вокруг моек самообслуживания, уже давно завоевавших расположение европейских водителей, в России ходит много споров. Одни говорят, что это отличная альтернатива традиционным «автобаням», где еле-еле говорящие по-русски выходцы из стран ближнего зарубежья дерут с автомобилистов три шкуры. По мнению других, мойки самообслуживания — чистой воды надувательство со «слабыми» пистолетам и разведенными шампунями.

ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ

Наверное, практически каждый среднестатистический водитель хотя бы раз в жизни чисто из интереса заглядывал на мойку самообслуживания. Здесь можно встретить совершенно разных драйверов — и студентов, и пенсионеров, и на разваливающихся «Жигулях», и на новеньком Volkswagen Passat. Да, пожалуй, действительно самых разных. Но только не представительниц слабого пола.

Вернее, не совсем так. Дамы тоже пользуются мойками самообслуживания. Но, как правило, из автомобилей, припаркованных автомобилистками, вылезают крепкие пареньки, вооруженные мелкими деньгами, тряпками и простенькой обувью. Кажется, ваш корреспондент была одним из первых водителей-девушек, решившихся взять в руки пистолет. Взять и не поставить обратно.

ВСЕ МОГУ САМА

Дабы не возникало вопросов, «как вы уложились в 120 рублей», сразу оговорюсь, что для эксперимента была выбрана обычная круглосуточная мойка в ста километрах от Москвы и маленький автомобильчик Ravon R2 средней степени загрязненности. Глиняные глыбы из колесных арок не вываливались, но бамперы, диски, пороги и двери очень просили купания.

Подъезжаю к мойке. Пассажир, который выступил в роли фотографа, а заодно и экзаменатора, вышел из машины и предупредил, что инструктировать меня он не собирается. Ну и ладно, справлюсь сама. Следуя указателям, заезжаю в бокс. Перевожу селектор КПП в «паркинг», проверяю, плотно ли закрыты окна, выключаю зажигание и направляюсь к «кассе».

Я и раньше бывала на подобных станциях (исключительно в качестве зрителя) и потому знаю, что в аппараты на мойках самообслуживания лучше «загружать» мелочь. Смотрим прайс: 1 минута подачи воды — 15 рублей. Хорошо, отправляю в монетоприемник две десятки. Этого должно хватить, чтобы ополоснуть авто перед нанесением моющего средства. Итак, у меня есть 1 минута и 20 секунд — поехали!

ВОДЫ СЛОНАМ

Крепко беру в руки пистолет, нажимаю на курок… и меня, маленькую легонькую девочку, буквально отбрасывает назад. Вот чего не ожидала, так это столь сильной отдачи! Ноги намокли в первые же мгновения. Кажется, все вокруг было в воде кроме, как назло, самой машины. Из тех 80 секунд, что у меня были, автомобилю я посвятила лишь 20. Остальное время ушло на борьбу с драконом — то есть усмирение непослушной пушки.

Обойдя хетчбэк по кругу, мой спутник покачал головой: «Нет, не годится, заряжай еще 20 рублей». И эту жуткую процедуру пришлось повторить. Второй раз, признаюсь, было легче, я подошла к делу более осознанно, что ли. Но руки устали, балетки промокли насквозь. А машина по завершении сессии как была грязной, так и осталась. «Да и наплевать», — подумалось мне. — «Залью сразу пеной, это же намного легче».

ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА

Аппарат проглотил еще четыре десятки — согласно прайсу, это примерно полторы минуты подачи моющего средства. И хотя сам процесс нанесения шампуня куда более приятный, я и здесь умудрилась напортачить. Пена беспорядочно вылетала из пистолета, оседая на стенах бокса, моих волосах и ботинках фотографа. С горем пополам мне все же удалось покрыть кузов очистителем. Кстати сказать, не думаю, что он был чем-то разбавлен.

Шампуню нужно дать время «настояться», и потому я беру бесхозную губку, валявшуюся в углу бокса, и начинаю растирать пену на особо загрязненных поверхностях — колесных дисках, корпусах зеркал и нижних частях дверей. Конечно, для этих целей лучше использовать специальные принадлежности из хлопка, замши или микрофибры, которые не царапают краску кузова. Но таковых под рукой, естественно, не оказалось.

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

Выждав пять-семь минут, вновь направляюсь к «кассе» и вношу еще сорок рублей. В первые же «водные» секунды допускаю грубую ошибку. Следуя пресловутой женской логике, сначала смываю остатки шампуня с колес, потом с дверей и лишь в последнюю очередь с крыши. Ну, вы поняли. И хорошо, что вовремя осознала свой «косяк» — не пришлось доплачивать за дополнительные секунды.

В результате строгий экзаменатор оценил мою работу на «хорошо». Миссия, в общем-то, была выполнена — автомобиль выехал из бокса чистым, а мелкие огрехи просматривались лишь под лупой. Подводя итоги могу сказать, что «помыться» на мойке самообслуживания сможет, наверное, практически любая девушка — не такой уж и сложный этот процесс. Нужно всего-навсего освоить теорию, понаблюдать за тем, как это делается, и правильно настроиться.

И вот еще несколько советов, которые вам, дамы, могут пригодиться. Запаситесь десятирублевыми монетами — от «пятерок», «двушек» и еще более мелких денег аппарат может отказаться. Заранее подумайте о том, что наденете на ноги. Обувь нужно выбирать удобную, желательно водонепроницаемую, и ее должно быть не жалко в случае чего. Если переживаете за свеженький маникюр, прихватите резиновые перчатки. И влажные салфетки с кремом тоже не помешают.

12 июня 2018
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