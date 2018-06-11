Женщина на мойке самообслуживания: почти голая и смешная

Я и раньше бывала на подобных станциях (исключительно в качестве зрителя) и потому знаю, что в аппараты на мойках самообслуживания лучше «загружать» мелочь. Смотрим прайс: 1 минута подачи воды — 15 рублей. Хорошо, отправляю в монетоприемник две десятки. Этого должно хватить, чтобы ополоснуть авто перед нанесением моющего средства. Итак, у меня есть 1 минута и 20 секунд — поехали!

ВОДЫ СЛОНАМ

Крепко беру в руки пистолет, нажимаю на курок… и меня, маленькую легонькую девочку, буквально отбрасывает назад. Вот чего не ожидала, так это столь сильной отдачи! Ноги намокли в первые же мгновения. Кажется, все вокруг было в воде кроме, как назло, самой машины. Из тех 80 секунд, что у меня были, автомобилю я посвятила лишь 20. Остальное время ушло на борьбу с драконом — то есть усмирение непослушной пушки.

Обойдя хетчбэк по кругу, мой спутник покачал головой: «Нет, не годится, заряжай еще 20 рублей». И эту жуткую процедуру пришлось повторить. Второй раз, признаюсь, было легче, я подошла к делу более осознанно, что ли. Но руки устали, балетки промокли насквозь. А машина по завершении сессии как была грязной, так и осталась. «Да и наплевать», — подумалось мне. — «Залью сразу пеной, это же намного легче».