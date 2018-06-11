Женщина на мойке самообслуживания: почти голая и смешная

Вокруг моек самообслуживания, уже давно завоевавших расположение европейских водителей, в России ходит много споров. Одни говорят, что это отличная альтернатива традиционным «автобаням», где еле-еле говорящие по-русски выходцы из стран ближнего зарубежья дерут с автомобилистов три шкуры. По мнению других, мойки самообслуживания — чистой воды надувательство со «слабыми» пистолетам и разведенными шампунями.
ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ
Наверное, практически каждый среднестатистический водитель хотя бы раз в жизни чисто из интереса заглядывал на мойку самообслуживания. Здесь можно встретить совершенно разных драйверов — и студентов, и пенсионеров, и на разваливающихся «Жигулях», и на новеньком Volkswagen Passat. Да, пожалуй, действительно самых разных. Но только не представительниц слабого пола.