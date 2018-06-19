Стоп машина: при каких дефектах авто нельзя ехать дальше

Если автомобиль парализовало, и он отказывается двигаться дальше, водителю ничего не остается, как обратиться в автосервис. Но бывает, что на вид безобидная и легкая «простуда» сигналит о том, что ехать нельзя, и надо срочно вызывать «докторов». Все автолюбители, кто в сезон отпусков решаются на большое автомобильное путешествие, должны вспомнить, при каких дефектах машины ее эксплуатация запрещена законом.
Одно дело, когда у вашего авто отказала тормозная система, другое — не горят фары. С первой неполадкой двигаться дальше просто опасно для жизни, а вот езда с неисправной оптикой в светлое время суток вроде бы ничем не грозит. Но закон запрещает это делать в обоих случаях…
Тормоза
Действительно, первым пунктом в перечне таких неполадок указаны неисправности тормозной системы. Речь идет о любом нарушении ее герметичности, а также дефектах манометра пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов. Нельзя ехать дальше, если стояночной тормоз не обеспечивает неподвижное состояние легкового авто с полной нагрузкой — на уклоне до 16 процентов включительно, а снаряженном виде — на уклоне до 23 процентов.
Оптика
Как мы уже сказали, не следует двигаться на машине, если у нее в установленном режиме не работают внешние световые приборы и световозвращатели. Количество, тип, цвет, расположение и режим их работы должны соответствовать требованиям конструкции транспортного средства. Это касается передней оптики, поворотников и задних фонарей.
Рулевая система
Вас накажут за управление авто, где люфт штурвала превышает 10 градусов. Не стоит никуда ехать с неисправностью рулевой колонки, при которой ее невозможно зафиксировать. Кроме того, поездку придется отложить при выходе из строя усилителя рулевого управления, если конструкция автомобиля предусматривает его наличие.
Двигатель
Конечно, давно пора гнать в мастерскую, если машина с запущенным движком коптит как паровоз. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность не должна превышать установленных ГОСТов. Поводом для срочного обращения в автосервис является любая неисправность системы выпуска отработанных газов. Не должен превышать допустимой величины и уровень внешнего шума вашей «ласточки».
Прочие неисправности
Нельзя ездить без ремней безопасности и подголовников, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. Кроме того, вы обязаны позаботиться об исправном звуковом сигнале в машине, а также чтобы стеклоочистители и стеклоомыватели работали в установленном режиме.
Количество и расположение зеркал заднего вида должно соответствовать всем правилам установки. Следите, чтобы старые шины имели остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Имейте в виду — на автомобиле со всеми перечисленными дефектами движение запрещено.