Стоп машина: при каких дефектах авто нельзя ехать дальше

Одно дело, когда у вашего авто отказала тормозная система, другое — не горят фары. С первой неполадкой двигаться дальше просто опасно для жизни, а вот езда с неисправной оптикой в светлое время суток вроде бы ничем не грозит. Но закон запрещает это делать в обоих случаях…

Тормоза

Действительно, первым пунктом в перечне таких неполадок указаны неисправности тормозной системы. Речь идет о любом нарушении ее герметичности, а также дефектах манометра пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов. Нельзя ехать дальше, если стояночной тормоз не обеспечивает неподвижное состояние легкового авто с полной нагрузкой — на уклоне до 16 процентов включительно, а снаряженном виде — на уклоне до 23 процентов.

Оптика

Как мы уже сказали, не следует двигаться на машине, если у нее в установленном режиме не работают внешние световые приборы и световозвращатели. Количество, тип, цвет, расположение и режим их работы должны соответствовать требованиям конструкции транспортного средства. Это касается передней оптики, поворотников и задних фонарей.