Почему «вкусные» госпрограммы авторынку больше не помогут

Если вдаваться в подробности, то на российском рынке было реализовано 52,8 тыс. машин по первому проекту и 44,3 тыс. — по второму. Кроме кредитных работали и лизинговые программы «Свое дело», «Льготный лизинг» и «Российский тягач».

По информации «Автостат», количество проданных автомобилей перевалило за целевые показатели 2018 года: при запланированных 80 600 штук было продано почти на 5000. больше. Минпромторг завершил эти антикризисные кредитные программы уже в мае.

Действие госпрограмм заключалось в том, что определенным категориям покупателей (это показывают названия проектов) предлагалась скидка в 10% от стоимости транспортного средства. Судя по итоговым цифрам, программы имели успех и пользовались достаточным спросом — за первые пять месяцев 2018 года продажи «легковушек» и легкого коммерческого транспорта выросли на 20%.

В дальнейшем Минестерство планирует урезать финансирование этого антикризисного мероприятия. Если в этом году поступило 62,3 млрд рублей, то следующий раз будет направлено только 44,5 млрд.