В России стартовал прием заказов на новый кроссовер Infiniti QX50

Впервые представленный в 2017 году на автосалоне в Лос-Анджелесе конце 2017 года новый кроссовер Infiniti QX50 стал доступен для заказа в России. Напомним, что машина создана на совершенно новой платформе и оснащена фирменной системой полного привода Intelligent All-Wheel Drive. Двигатель семейства VC-Turbo, установленный под капотом QX50, стал первый в мире серийным мотором с изменяемой степенью сжатия. Благодаря своей конструкции, он обеспечивает малый расход бензина и одновременно высокую максимальную мощность.

Новый кроссовер QX50 будет доступен в России в новых для марки комплектациях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Все машины будут оснащены 2-литровым бензиновым мотором мощностью в 249 л. с. и полноприводной трансмиссией с вариатором. Прайс-лист на новый QX50, как ожидается, будет опубликован в начале июля.