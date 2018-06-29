75-летний пенсионер тюнинговал свой VW Golf до 600 л. с.

75-летний джентльмен с Британских островов довел мощность своего Volkswagen Golf R до 600 л. с. При том, что и в стандартном варианте машина могла очень прилично «давать жару» на дороге — отдача его турбированного 4-целиндрового мотора объемом 2,0 л. в заводском варианте составляет внушительные для такой маленькой машины 300 «лошадок» и 380 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатирован с 6-диапозонной коробкой DSG. Сначала хозяин тюнинговал его до 450 л. с. А потом решил не останавливаться на достигнутом и добавил под капот машины еще 150 л. с.

Для достижения планки в 600 л. с. пришлось втиснуть под капот экспериментальный турбокомпрессор Turbonetics, сообщает американское издательство Motor1. Эта система турбонаддува находится еще в стадии прототипа и найти его установленным можно всего на двух автомобилях в мире. По мнению специалистов, этот турбонагнетатель мог бы еще прибавить мощности мотору, но это поставило бы под удар надежность двигателя.

Помимо нового нагнетателя, в Golf R поставили топливный насос, специально созданный для этого авто, выпускную систему Milltek, усовершенствованный интеркулер и воздухозаборник RacingLine. Как оказалось, до этого Golf у дедушки был во владении BMW M135i. Ее он тоже пытался «дозаряжать», но это оказалось слишком затратным для пенсионера занятием. По словам престарелого любителя горячих тачек, его нынешний Volkswagen потребовал гораздо меньше инвестиций.