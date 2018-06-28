Что будет если в мотор вместо бензина АИ-92 залить АИ-100

Пока будет существовать «обычное» моторное топливо и «спортивное» не переведутся пытливые, но не особо подкованные в технике умы, у которых будет зудеть мысль: а не влить ли в обычны мотор высокооктановое топливо? И что из этого получится? Идея залить «спортивное» топливо в мотор собственной машины частенько приходит в голову дворовым и гаражным любителям всяческого автоспорта — тем самым, которые «занижают подвеску», «ставят прямоток» и применяют прочие подобные приемы в надежде превратить свою старенькую развалюху в спорткар.

Применение высокооктанового бензина АИ-100 в подобную концепцию вписывается идеально. «Более мощное» горючее, по мысли такого автовладельца, обязано подкинуть несколько лишних «лошадей» под капот его машины.

Однако против этого восстает не менее укоренившийся гаражно-технический стереотип. Его приверженцы уверены, что «сотый» бензин сгорает в обычном двигателе, давая намного больше тепла. Из этого делается вывод, что применение АИ-100 неизбежно приведет к тому, что в цилиндрах «прогорят клапана» и мотор выйдет из строя. На самом деле неправы как «спортсмены», так и приверженцы теории «прогара клапанов». Ведь что такое АИ-100 по сравнению с тем же АИ-92 или АИ-95, которые заливают в баки подавляющего большинства современных бензиновых машин?