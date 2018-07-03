Mercedes-Benz привез в Россию еще пару модификаций A-Class

Одна из них — A 180 d — с дизельной «турбочетверкой». Мотор объемом 1,5 литра, способный на максимальную мощность в 116 л. с., агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний.

Еще одна версия Mercedes-Benz A 220 4MATIC представлена 2-литровым мотором с наддувом и отдачей в 190 «лошадей», который работает вместе с «роботом», передающим тягу на обе оси.

Новые вариации А-класса, как уже было сказано, приедут в дополнение к А 200. Это автомобиль с бензиновым турбированным двигателем объемом 1,3 л и отдачей 150 «лошадок». Его средний расход от 5,2 до 5,6 л на 100 километров пробега.

Ценник «малыша» стартует от 1 720 000 рублей, а прайс на топовую комплектацию Sport начинается от 2 290 000 рублей.